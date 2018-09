E-GOUVERNEMENT: Les efforts de l'Algérie salués par l'ONU

Cette progression, qui souligne les efforts de l’Algérie pour suivre le rythme des tendances mondiales en matière de développement technologique, est due principalement à l’évolution positive de deux indices : celui des infrastructures de télécommunications où l’Algérie est passée de la 135ème position au niveau mondial à la 102ème, soit une progression de 33 positions et celui des services en ligne où elle est passée de la 181ème position à la 171ème, soit une progression de 10 positions. Le troisième et dernier indice entrant dans l’établissement du classement, celui du capital humain, n’a toutefois pas connu de changement, l’Algérie conserve ainsi sa 118ème position. Le rapport d’enquête de l’ONU sur le gouvernement électronique examine la manière dont l’administration peut faciliter trois dimensions du développement durable (les infrastructures de télécommunications, les services en ligne et le capital humain), et est produit tous les deux ans par le Département des affaires économiques et affaires sociales. C’est le seul rapport mondial qui évalue le statut de développement des 193 Etats membres des Nations Unies. Rappelons que Mme Faraoun avait souligné que l’arrivée de l’Algérie à ce degré de développement avait été possible grâce aux grands investissements dans le secteur des communications, notamment après l’ouverture du secteur aux investissements privés et les investissements publics du trésor de l’Etat, particulièrement dans les zones rurales et isolées.