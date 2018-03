Du gaz à Tiaret, c’est nouveau

On vient de découvrir du pétrole à Tiaret, vrai ou faux ? Vrai. On vient de découvrir d’importants gisements de gaz dans cette wilaya des hauts plateaux. De vocation quasiment agricole, la capitale des Rostomides sera-t-elle un pôle économique et industriel ? En tout cas avec la réalisation d’une raffinerie dans la région, tout laisse entrevoir cette probabilité. S’autres prospections sont en cours dans les wilayas de Relizane et Mostaganem selon Chakib Khalil, ministre de l’énergie et des mines.