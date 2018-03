Du boycott de sidna Omar à Laisse-la rouiller…

La toute dernière théorie algérienne ‘’ khaliha tssadi’’ (laisse la rouiller), n’est pas une théorie algérienne. Il y a plus de 14 siècles, des gens sont venus voir notre émir Omar Ibn El Khattab (Qu’Allah l’agrée) pour se plaindre de la cherté de la viande. Mais au lieu de réglementer une loi à propos du prix qui n’était nullement à la portée des bourses, le compagnon de Rassoul Allah que le salut soit sur lui, ne prit aucune décision et répondit au public : « abaissez le vous-mêmes ». Ce à quoi, le public rétorqua à Emir El mouminines : « C’est nous qui nous nous plaignons de la cherté de la viande chez les bouchers et ce sont nous les demandeurs, et tu nous demandes de baisser son prix ? » Là, Sidna Omar Ibn El Khatab qu’Allah l’agrée ajouta pour explication idoine : « Laissez-la-leur » ! La petite histoire renseigne l’on ne peut mieux sur toute la grandeur de l’Islam y compris en matière économique pour que vive la nation en dehors de toutes spéculations notamment celles de nos temps au nouvel ordre mondial empreint de despotisme et de césarisme. De là à voir les concessionnaires profiter des largesses que leur accorde le système non sans sucer le sang des citoyens en pratiquant des prix exorbitants voire excessivement exagérés au su et au vu et encore pour des voitures semblables à de grands jouets au lieu de voitures conformes comme chez au moins les voisins ; cela ne choque pas de la part des maquignons, des concessionnaires et leurs amis d’en haut. Ce qui choque plutôt dans l’esprit de gens sensés, est plutôt de voir la populace s’intéresser au véhicule avant le logement, avant le kilo de viande, le kilo de poulet et l’œuf. C’est que les gens ne se soucient plus du prix à payer pour une amulette, un feu d’artifice ou quelconque absurdité, en cet âge matérialiste de glamour et de sorcellerie. Il fallait commencer par un œuf, par un sachet de lait, ou par boycotter les jeans aux trous de jambes et de factures. De quoi tabler que ‘’khaliha tsadi’’ n’est qu’un slogan comme un autre qui va vite tomber comme en est tombé la valeur islamique et bien d’autres principes chez les gueux des nouveaux temps.