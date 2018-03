Droukdel négocie avec Sarkozy

Droukdel, a annoncédans un communiqué publié sur internet que la vie de l’otage français Michel Germaneau était entre les mains de Sarkozy. L’organisation AQMI a, déclaré quelle enverrait au négociateur français la liste de leurs éléments détenus dont il demande la libération en échange de celle de l’otage, enlevé au Niger. L’AQMI a, en plus de la diffusion d’un message audio ainsi que de la photo et d’une photocopie de la carte d’identité de Michel Germaneau. L’organisation indique également que l’otage est cardiaque et qu’il n’a pas de médicaments, mettant ainsi un peu plus la pression sur les responsables français pour qu’ils accélèrent les négociations.