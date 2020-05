Djerad lance officiellement la nouvelle chaîne « El Maarifa »

A l’occasion du 64e anniversaire de la Journée nationale de l’étudiant coïncidant avec le 19 mai, le Premier ministre Abdelaziz Djerrad à procédé, mardi, au lancement de la nouvelle chaîne thématique « El Maarifa ». La nouvelle chaîne diffusera ses programmes via le satellite algérien Alcomsat-1, elle mettra à la disposition des élèves une série de cours dans toutes les disciplines des trois cycles d’éducation, notamment des classes d’examen, a affirmé Abdelaziz Djerrad. M Djerrad a également appelé les superviseurs de la chaîne à promouvoir l’enseignement des langues étrangères, non seulement en arabe et en français, mais plutôt l’anglais et du chinois. A noter que, la décision du lancement de la nouvelle chaîne a été prise lors de la réunion du conseil des ministres du 10 mai dernier, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, en vue de lancer une chaîne thématique publique qui sera consacrée à l’enseignement à distance.