Djerad accuse des parties qui chercheraient à provoquer la « Fitna »

Les incendies qui ont touché nombre de wilayas, ces derniers jours, provoquant la destruction de milliers d’hectares de forêts, seraient le fait de mains criminelles, selon Abdelaziz Djerad, qui a indiqué ce dimanche 03 août que les auteurs de ces crimes contre la nature sont identifiés et, ajoute t-il, « il n’est pas exclu qu’ils soient prochainement présentés sur la télévision publique pour avouer leurs crimes ». Le manque de liquidités dans certains bureaux de poste à l’approche de l’Aïd El Adha, procéderait de la même démarche criminelle, selon la déclaration de Djerad, en marge d’une réunion, consacrée à la prospection du marché mondial en prévision de l’achat du vaccin contre la Covid-19. « Dans certains bureaux de postes, il y a des personnes qui ont empêché l’entrée et la sortie des liquidités et après enquête, il s’est avéré qu’il s’agit d‘une action concertée visant à provoquer des troubles dans le pays », accuse encore le Premier ministre.