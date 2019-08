Djemai appelle à la dissolution du ministère des Moudjahidine

Le FLN n’a pas tardé à réagir aux déclarations du SG par intérim de l’Organisation Nationale des Moudjahidine ONM, en appelant par la voix de son SG, Mohamed Djemai, à la dissolution du Ministère des Moudjahidine. Le double anniversaire de la journée nationale du Moudjahed, commémoré ce mardi 20 Août 2019, semble augurer une guerre entre l’une des plus influentes organisations de la famille révolutionnaire, ONM, dirigée par le RND, le frère-ennemi et le parti FLN, deux partis aux abois après l’incarcération de leurs anciens SG, en l’occurrence Ahmed Ouyahia et Djamel Ould Abbes.