Djamila Tamazirt convoquée par la Cour Suprême

L’ancienne ministre de l’Industrie au gouvernement impopulaire de Nourredine Bedoui, Djamila Tamazirt a été convoquée lundi par la Cour Suprême pour qu’elle soit auditionnée par un magistrat instructeur dans le dossier de dilapidation de deniers publics et de corruption du complexe agroalimentaire de Corso, dans la wilaya de Boumerdès. Il est à souligner que Djamila Tamazirt est citée nommément comme l’un des acteurs de ce scandale de corruption et de détournement de deniers publics qui implique l’oligarque Mohamed Laid Benamor. Au moment des faits, à savoir en 2013, Djamila Tamazirt occupait les fonctions de PDG groupe ERIAD. Et à ce titre, elle avait accordé des avantages illicites et des privilèges douteux permettant à Mohamed Laid Benamor de s’approprier le complexe public agro-alimentaire de Corso, l’une des unités de production les plus importantes dans l’industrie agroalimentaire en Algérie. Et ce projet avait fini par se solder par l’un des scandales de détournements de deniers publics les plus tragiques pour le Trésor Public.