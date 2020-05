Djamel Seridj présenté devant le tribunal de Sidi M’hamed

Libéré, le 22 avril dernier, après près de cinq mois de détention provisoire avec son frère Tarek, sur décision de la chambre d’accusation près la cour d’Alger, l’homme d’affaires et promoteur immobilier Djamel Seridj, son associé et frère Tarik, ainsi que ses deux frères et des cadres des secteurs de l’habitat et des banques ont été présentés, dimanche, devant le juge d’instruction près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’hamed, rapporte El Moudjahid dans son édition de lundi 04 mai. En effet, selon la même source, Djamel Seridj est suspecté de dilapidation de deniers publics, blanchiment d'argent et octroi d'avantages sans justification légale, notamment des crédits bancaires faramineux et transfert illicite de fonds vers l'étranger. C’est ainsi ce qu’a révélé une enquête diligentée par la section de recherches près le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger, ajoute la même source, citant une source judiciaire.