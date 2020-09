Djaballeh critique la constitutionnalisation de Tamazight

Le président de front pour la justice et le développement (FJD) Abdellah Djaballeh a considéré la nouvelle Constitution comme une « menace pour les constantes », notamment le 4e article portant sur la constitutionnalisation de la langue amazighe. Dans des déclarations rapportées, ce mercredi, par le quotidien le Soir d’Algérie, Djaballeh estime, en premier lieu, qu’aucun pays n’a fait cela, y compris ceux où cohabitent beaucoup de communautés et de langues. Évoquant l’article 4 portant sur la constitutionnalisation de la langue amazighe. Plus loin encore, le président du parti islamiste FJR, considère que la constitutionnalisation de tamazight, présentée comme telle, s’agit tout simplement d’une manœuvre pour « casser la langue arabe » et rendre service à la langue française.