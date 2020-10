Djaballeh appelle au boycott des produits français

Le président du front pour la justice et le développement (FJD), Abdallah Djaballeh, a appelé à boycotter tous les produits français, lors d’un meeting populaire animé samedi 24 octobre, à Constantine. En effet, en se référant au Coran et à quelques versets, le chef du parti conservateur, a lancé un appel aux citoyens à s’exprimer face à ces attaques provocatrices contre le Prophète (QSSSL) avant de proposer une campagne de boycott de tous les produits français et en invitant l’Etat à prendre les mesures concrètes comme la convocation de l’ambassadeur de France à Alger.