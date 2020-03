Disparition de ALG24 d’Anis Rahmani

Le site d’information ALG24, appartenant depuis sa création en décembre 2016, au groupe Ennahar d’Anis Rahmani a été désactivé et suspendu alors que son gérant et propriétaire, Smail Adherbal serait en fuite, selon une source médiatique. ALG24 fut le principal maillon de la propagande médiatique orchestrée ces 4 dernières années par Anis Rahmani. Ce site est accusé d’avoir été instrumentalisé régulièrement par Anis Rahmani pour diffamer, dénigrer et faire du chantage à plusieurs personnalités politiques ou médiatiques qui dérangeaient les intérêts du patron d’Ennahar TV. Son gérant Smail Adherbal serait, selon la même source, cité officiellement dans l’instruction judiciaire ouverte par le tribunal de Bir Mourad Rais à propos du scandale de l’enregistrement vocal d’un officier supérieur du DRS diffusé par Anis Rahmani portant ainsi une grave atteinte à l’intégrité morale d’une institution stratégique de l’appareil sécuritaire de l’Etat algérien. Dans cette affaire, ajoute la source, Smail Adherbal aurait servi de « piège » tendu par Anis Rahmani au colonel Smail, le haut gradé du DRS, enregistré à son insu par le patron d’Ennahar TV. C’est effectivement une Fake News diffusée sur ALG24 qui avait incité le colonel Smail à prendre attache avec Anis Rahmani. Au tribunal de Bir Mourad Rais, Anis Rahmani est officiellement inculpé pour outrage à corps constitué et atteinte à la vie privée. La source affirme que Smail Adherbal est en fuite alors qu’il a été convoqué à la brigade de recherches de Bab Jedid et au niveau du tribunal de Bir Mourad Rais. Il risque lui-aussi d’être placé sous mandat de dépôt sachant qu’il fait l’objet de plusieurs plaintes pour diffamation, chantage et atteinte à la vie privée. Des plaintes longtemps bloquées par le ministère de la Justice à l’époque de Tayeb Louh. Une autre source, Bourse-dz en l’occurrence, affirme quant à elle, que le site d’information ALG24, affilié au groupe En-Nahar de Anis Rahmani, n’a fait l’objet d’aucune perquisition de la part des services de sécurité. Son directeur Smail Adherbal, ne fait pas l’objet d’avis de recherche et son seul souci judiciaire réside dans la plainte relative à l’article relatif à la relation économique présumée entre le gouvernement et l’agence Allégorie. Tout ce qui a été écrit sur le journal d’information ALG24 serait totalement faux. Toutefois, bourse-dz ajoute que la direction du groupe En-Nahar a décidé de mettre un terme au journal électronique francophone pour plusieurs considérations, notamment le souhait de son directeur, Smail Aderbal de quitter l’entreprise.