Moul El Firma s’est esclaffé après avoir été informé par l’un de ses amis que la course à l’élection communale est d’actualité à Mostaganem et que le nom d’une personne « Habess » est dans le baromètre des rabatteurs. Cette personne, ayant débuté sa carrière à l’APC de Mostaganem comme appariteur et actuellement chef de service, se dit stressé par l’expectative de la date des élections et se voit déjà futur « Sid El Mir ».