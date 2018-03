Difficile comme bonjour…

C’est un monsieur, apparemment bien dans sa personne, qui se présente chez le médecin et qui lui dit : « Docteur, chaque fois que je désire croiser les jambes derrière ma nuque, j’ai mal.-Ecoutez mon ami, laissez vos jambes à leur place, et vous verrez que vous n’aurez plus mal. Dans la vie de tous les jours, il nous arrive souvent d’assister à des scènes qui, pour n’être pas aussi acrobatiques, n’en sont pas moins bizarres. Mais là, il ne se trouve pas toujours, malheureusement des esprits avisés pour recommander les solutions appropriées à un mal qui se propage d’autant plus vite que les patients n’ont aucune conscience de leur état.