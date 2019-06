Deux joueurs de l’EN ont fait entrer une fille au CTN

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a été pris d’une grosse colère à l’encontre de son entourage immédiat, selon le quotidien El Khabar. Djamel Belmadi reprocherait à Hakim Medane, Manager de l’Equipe Nationale et Aziz Bouras, entraîneur des gardiens de buts, de lui avoir caché la vérité sur un incident qui s’était déroulé lors du dernier stage. Ces derniers auraient été mis au courant par les agents du CTN qu’une jeune fille s’était présentée à Sidi Moussa et a demandé à voir deux joueurs, Bensebaïni et Atal, selon le quotidien arabophone El Khabar. Il aura fallu l’intervention du président de la fédération, Kheireddine Zetchi en personne pour le raisonner et le convaincre de revenir sur sa décision. La jeune fille en question serait celle qui a diffusé les vidéos compromettantes de Lyes Benyoucef, ancien coéquipier de Bensebaïni et Atal au Paradou. L’ex milieu de terrain de la JS Kabylie a, d’ailleurs, été suspendu pour quatre années pour avoir consommé de la cocaïne.