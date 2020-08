Deux fils du défunt Gaïd Salah placés sous ISTN

Les deux fils du défunt chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah ont été placés, le 18 août dernier, sous interdiction de sortie du territoire national (ISTN). En effet, le parquet de Dar El Beïda (Alger) a décidé de mettre Adel et Boumediène Gaïd Salah, les deux fils du défunt Ahmed Gaïd Salah, sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire national (ISTN), et ce depuis le 18 août dernier, a rapporté le quotidien El Watan. À noter que Adel et Boumediène ne sont pas les seuls concernés par cette mesure, ils seraient plus d’une dizaine. Selon le même journal qui cite des sources sécuritaires, « cette mesure judiciaire a été prise à la veille de l’ouverture des frontières algériennes, qui coïncide avec l’ouverture de plusieurs enquêtes par les services de sécurité dans lesquelles ils sont cités ».