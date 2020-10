Deux ans de prison ferme requis contre Fodil Boumala

Le parquet a requis, jeudi, 2 années de prison ferme et 100 000 DA d'amende à l'encontre de l’activiste politique et figure de proue du Hirak, Fodil Boumala, lors de son procès au tribunal de Dar El Beida. Le verdict dans cette affaire est attendu pour le 15 Octobre prochain selon le comité national pour la libération des détenus. Pour rappel, Fodil Boumala a été arrêté le 14 juin devant sa maison, et avait été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en comparution immédiate, trois jours plus tard (17 juin) avec programmation de son procès (renvoyé) pour le dimanche 21 Juin. Le prévenu est poursuivi pour trois chefs d'inculpation à savoir : «incitation à attroupement non armé (article 100 alinéa 1 du code pénal), outrage à corps constitué (article 146 du code pénal), publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national.