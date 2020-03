Des voyageurs algériens refusent le confinement

Plusieurs ressortissants algériens qui ont été rapatriés en Algérie en provenance de différents pays ont refusé le confinement dans des établissements hôteliers 4 étoiles, a rapporté le site Dia-Algérie. Selon la source, ces voyageurs ont voulu faire croire qu’ils ne sont pas porteurs du nouveau coronavirus, alors que d’autres ont fait savoir qu’ils ont dans les bagages des produits périssables et qu’ils ne doivent pas être confinés ! Au Port d’Alger, les 742 voyageurs algériens arrivés jeudi de Marseille à bord du Ferry Tariq Ibn Ziyad ont été immédiatement mis en quarantaine à l’hôtel Mazafran. Les passagers qui sont mis en quarantaine pendant une durée de 14 jours bénéficieront d’une prise en charge totale, en termes de restauration, d’activités de loisirs et de contrôle médical, assuré à raison de deux fois par jour », ajoute la source. Pour faciliter le transport de tous les passagers dont 22 nourrissons, 13 enfants et une vingtaine de femmes, 51 autobus relevant de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) ont été mobilisés pour les conduire directement à l’hôtel. Les véhicules de ces voyageurs seront retenus dans un lieu sûr au niveau du parking du port d’Alger, durant toute la période de leur mise en quarantaine, et feront aussi l’objet d’assainissement et de désinfection, a-t-on indiqué. A Souk Ahras, 140 citoyens algériens qui étaient bloqués en Tunisie ont été mis en quarantaine, jeudi, à la résidence universitaire de la ville de Souk Ahras. Ces citoyens dont le nombre est appelé à augmenter dans les prochaines heures est « une mesure préventive contre la propagation du nouveau Coronavirus » car un certain nombre de citoyens soumis à la quarantaine se sont rendus en Tunisie pour des soins alors que d’autres sont arrivés d’Italie et de France via la Tunisie. À Annaba cent cinquante (150) voyageurs rapatriés dans la nuit de mercredi à jeudi de Tunisie ont été placés en confinement sanitaire pour une durée de 14 jours dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Les personnes concernées par cette mesure seront mises en quarantaine à la Maison de jeunes Sidi Ibrahim de Annaba et le Centre d’éducation physique et sportif de Seraidi. Dans le même cadre, le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’un plan pour le rapatriement vers l’Algérie de 2 278 ressortissants algériens bloqués dans des aéroports à l’étranger a été élaboré. Ils seront rapatrié via 9 vols et seront orientés vers des centres de mise en quarantaine pour leur prise en charge sanitaire conformément aux procédures en vigueur. Ces ressortissants seront rapatriés depuis les aéroports de Paris (04 vols): vers Alger (02), Constantine et Tlemcen, Marseille (02): vers Oran et Lyon: un seul vol vers Oran outre un vol de Casablanca (Maroc) à Tlemcen et un autre de Dubaï (EAU) à Alger.