Des ventes d’armes bloquées pour plusieurs pays dont l’Algérie

L’Afrique du Sud a bloqué les ventes d’armes à des pays comme l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis, mais aussi l’Algérie et Oman à cause d’un conflit lié aux inspections, affirme le site algerie-eco. Le litige porte sur une clause contenue dans les documents d’exportation qui oblige les clients étrangers à s’engager à ne pas transférer d’armes à des tiers et à permettre aux responsables sud-africains d’inspecter leurs installations afin de vérifier leur conformité, selon les quatre responsables cités par le site « moneyweb », qui a repris une information de Reuters. Cette décision a mis en danger des milliards de dollars d’entreprises et des milliers d’emplois dans son secteur de la défense en difficulté, selon des responsables de l’industrie. Les responsables des principaux groupes sud-africains de défense, Denel et Rheinmetall Denel Munition (RDM), ont déclaré que le différend retardait leurs exportations, de même qu’une troisième grande société de défense qui a demandé à ne pas être nommée. Selon RDM, certaines de ses exportations vers le Moyen-Orient n’ont pas été approuvées depuis mars. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui représentent au moins un tiers des exportations d’armes d’Afrique du Sud et sont engagés dans une guerre au Yémen, ont rejeté les inspections qu’ils considéraient comme une violation de leur souveraineté, ont indiqué ces sources. L’Algérie et Oman ont également refusé les inspections et ont vu leurs importations en provenance d’Afrique du Sud bloquées, ont ajouté les responsables de l’industrie. Selon la même source, les responsables gouvernementaux en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Oman et en Algérie n’ont pas répondu aux courriels ni aux appels téléphoniques de Reuters demandant des commentaires, pas plus que leurs ambassades en Afrique du Sud. L’Afrique du Sud, qui dispose d’une industrie militaire conséquente, propose une gamme complète parfaitement adaptée à la lutte anti-insurrectionnelle, car née pour répondre aux mêmes besoins. A partir de 1996, les premiers équipements arrivent : matériel d’écoute, pièces détachées, des jumelles infrarouges, etc. Le premier noyau de ce qui deviendra le Détachement spécial d’intervention de la gendarmerie est formé en Afrique du Sud. En parallèle, et avec l’impulsion de l’ambassadeur d’Algérie à Pretoria, Sadek Kitouni, un projet d’accord de défense était en chantier. En 1997, l’Algérie fait don de deux de ses hélicoptères d’attaque à l’Afrique du Sud, cela donne l’occasion aux entreprises d’armement de travailler sur une modernisation. Il en naîtra un véritable cauchemar pour les terroristes, le Mi24 MKIII, avec une refonte complète du char d’assaut volant russe : plus d’armement, plus de précision, plus de puissance de feu, une meilleure protection et des capacités à opérer de nuit.