Des têtes vont tomber

Après une journée d'enfer au bureau, Moul Firma était tombé dans les pommes cuites, alors, il décida d'aller à Oran, partager avec son ami dans la bonne humeur, vivre une ambiance décontractée et manger un bon repas de poissons à la pêcherie du front de mer. 1 heure, après Moul Firma était là devant le restaurant, son ami qui lui fait signe de garer sa Mazda sur une placette en face, ne tardera pas à prendre entre ses bras son ami, le saluant comme un vrai frère. Au restaurant, il demanda une soupe de poisson pour accompagner son plat principal, les crevettes royales, même s’’il devait gaspiller les derniers sous qui lui restaient de sa pension …vivre quelques instants en prince, et la pension ‘’rabi ydjib’’, mieux que les querelles, la tension et les spaghettis d’El Hadja ! Après un déjeuner royal, Moul Fima invite son ami à une tasse de Thé, le moment idéal pour se partager les dernières nouvelles et revivre les souvenirs d’antan ! Ils ont parlé de tout, de la politique, du Hirak, des augmentations des salaires des retraités, des voitures de moins de trois ans pour revenir au sujet des derniers événements qui font la une de la scène mostaganémoise ! Son ami, un vieux de la vielle machine, bien renseigné, lança à Moul Firma : ‘’ Il parait, que le Mandjel a fait son apparition à Mostaganem, cette fois –ci c’est du sérieux, un travail très approfondi est mené depuis une semaine par l’appareil judiciaire’’, révèle l’ami de Moul Firma. D’un air très craintif, il continue de livrer ses secrets tout en regardant de gauche à droite, de peur d’être entendu par des curieux : ‘’Hier, j’ai appris par le biais d’un ancien collègue, que la justice a ouvert officiellement l’enquête sur la dilapidation du foncier à Mostaganem, d’où, plusieurs enquêtes seraient lancées au sujet des lots de terrain attribués illégalement. La semaine dernière, les gendarmes auraient fait une descente au siège de la commune de Mostaganem et auraient réquisitionné tous les dossiers en relation avec les désistements et les ventes des terrains, même le terrain situé aux Castors, destiné pour la réalisation d’une école coranique, affecté à un particulier, serait sous la loupe des enquêteurs. Egalement les dossiers AZ, et l’extension du rond-point de sidi Medjdoub , Safir et le terrain de ses camps de toile octroyés sur une terre forestière , Zina Beach et ses blanchiments d’argent , l’affaire de l’octroi de l’usine Sonitex et la Sonic, les terrains de Ouled El Bachir , et surtout celui qui a été octroyé au fils d’un ancien général , le hangar de la commune situé à Debdeba octroyé à un richissime , tous ces dossiers et d’autres sont actuellement entre les mains de la justice et les enquêtes ont commencé’’, annonce ce dernier .Quelle belle journée! Réplique Moul Firma …voilà la bonne nouvelle, et moi qui croyais que j’aboyais dans l’air, enchaîne Moul Firma, avant d’ajouter, voilà la réponse à ceux qui à chaque publication me répondent ‘’ la caravane passe les chiens aboient !‘’ Soudain Moul Firma comme s’il voulait se souvenir de quelque chose, se retourne vers son ami et lui dit : Il reste madame Dalila, de l’urbanisme qui négocie les permis de construire des investisseurs et menace tout employé refusant de se plier à ses décisions ainsi que l’investisseur X qui lui a offert une voiture neuve 208 ! Bien sûr, trouver le secret de la fameuse option Fifty Fifty et les dessous du dossier des 50 lots de terrain situés près de Souk Ellil et la jolie 4X4 offerte à un haut responsable ! Conclut Moul Firma, en murmurant : ‘’Laab Khchan ‘’, beaucoup de têtes vont tomber !