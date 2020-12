Des syndicats déclarent la guerre à Labatcha

La révocation de son poste de SG de la Fédération des travailleurs des banques et des assurances de Mohamed Zoubiri a mis le feu aux poudres, entraînant le patron de la centrale syndicale UGTA, Salim Labatcha, dans une guerre syndicale, affirme une source médiatique. Selon la même source, la Fédération nationale des cadres de la banque et de l’assurance estime que la décision soudaine d’arrêter le secrétaire général Mohamed Zoubiri a pour objectif d’éliminer toutes sortes de résistances et faire taire les dernières voix des défenseurs des droits des travailleurs des banques et des assurances ». En effet, dans un communiqué, la Fédération nationale des travailleurs des banques et des assurances a déclaré que les secrétaires généraux des syndicats de ce secteur ont reçu avec la plus grande stupeur la nouvelle de la décision du Secrétaire général des travailleurs algériens de révoquer Mohamed Zoubiri, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des banques et des assurances.