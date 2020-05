Des responsables de la PCH devant la justice !

Plusieurs responsables de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux PCH ont été présentés ce dimanche devant le procureur de la république et le juge d’instruction auprès du tribunal de Dar El Beida à Alger, selon une source médiatique. En effet, selon la même source, c’est à l’issue d’une enquête préliminaire menées par la section de recherche de la gendarmerie de Bab Djedid à Alger, le Directeur Général de la PCH, ainsi que le directeur des achats et le directeur finances et comptabilité ont été auditionné ce dimanche par le tribunal. Ces responsables sont impliqués dans des affaires de corruption à savoir : dilapidation de deniers publics, octroie d’indus avantages, violation de la législation et de la réglementation concernant les mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger, fausses déclarations dans les factures d’importation.