Des résidents de Moretti empêchés de vendre leurs maisons

Un groupe de propriétaires résidences à l’ex-Moretti, station balnéaire réputée sur la côte ouest d’Alger, qui voulaient vendre leurs maisons, se trouvent coincés par l’obligation de se procurer une autorisation de la Direction de la zone d’État, selon une circulaire signée par l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia. Selon nos confrères d’El-Watan, le chargé des affaires juridiques et du contentieux au Premier ministère leur a adressé une correspondance dans laquelle il leur rappelle le droit de préemption de l’État, en se référant au décret présidentiel numéro 18-66 du 20 juin 2018. Les plaignants se disent privés de leur droit sacré à la propriété privée consacrée par la Constitution. En droit, une propriété ne peut être altérée par une quelconque disposition qui empêcherait sa jouissance pleine et entière (sauf dans de rares cas). Ces personnes ont bien entendu l’intention de saisir le Conseil d’Etat pour obtenir la jouissance pleine et entière de leur bien. Auparavant, la direction de la zone d’État s’est toujours cachée derrière l’état d’urgence pour refuser les transactions immobilières. L’obligation d’obtenir une autorisation de vente a été suggérée, selon la source, par le l’ancien Directeur emprisonné de la résidence d’Etat, Hamid Melzi, lui-même, afin soi-disant d’empêcher des personnes mal intentionnées de s’introduire dans la zone d’Etat. Non seulement il a convaincu Ouyahia, mais ce dernier lui a confectionné un statut avec des pouvoirs exorbitants. Melzi est devenu le «baron» de Moretti, faisant la pluie et le beau temps. Durant cette période, il a acquis pour une bouchée de pain des villas auprès de résidents pressés de quitter les lieux. Il a démoli ses deux villas avec de grands terrains et en a reconstruit…. quatre autres sans débourser un sou. Les factures ont été prises en charge dans le cadre d’un avenant dans le projet du CIC (Centre international des conférences). D’autres personnes influentes ont pu vendre et acheter en toute quiétude… sauf ces plaignants, affirme la source.