Des prêches du vendredi sur Belmadi et Mahrez

Plusieurs prêches du vendredi ont été consacrés à l’équipe nationale qui disputa la finale de la coupe d’Afrique des nations au Caire contre son homologue du Sénégal. Les imams ont notamment mis en exergue «les compétences de la jeunesse algérienne, capable de se surpasser quand elle est mise dans des conditions idoines». Ils ont relevé dans leurs prêches «les prouesses de l’entraineur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi, qui a su métamorphosé une équipe avec laquelle ses prédécesseurs avaient échoué». Ils ont également mis en exergue «les capacités de Mahrez et de ses coéquipiers qui n’évoluent pas en tant que joueurs mais en tant que guerriers sur le terrain, ce qui dénote du patriotisme et de leur amour pour le pays et les couleurs nationales», ont-ils noté.