Des ‘’pattes de poulet’’ exportées vers le Vietnam

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, lundi 5 octobre, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Médéa. Profitant de son déplacement dans la wilaya de Médéa, M. Rezig a rendu visite à l’usine de production des pattes de poulet ‘’fraiches’’ appartenant à la société « Algeria Agro Process ». Lors de sa visite à l’usine, le ministre du Commerce a supervisé le lancement du processus d’exportation « pattes de poulet frais » vers le Vietnam. Il a révélé, à cette occasion, la mise en place de mesures incitatives, appelées à contribuer au développement du commerce extérieur. Il s’agit, selon Kamel Rezig, de la création d’un registre de commerce pour les entreprises d’exportation, qui donne la possibilité aux opérateurs économique d’exporter un éventail de produits et de marchandises, alors que l’ancien registre de commerce spécialisé dans l’exportation uniquement, limitait l’exportation à un seul produit. Le système de remboursement de frais de transport devrait faire également l’objet de réforme destiné à lever tous les obstacles et contraintes rencontrées par les exportateurs, a ajouté le ministre, précisant qu’un projet élaboré conjointement avec le ministère des Finances, à l’étude actuellement, devrait voir le jour prochainement. Le projet concernera, en particulier, le plafonnement et le taux de remboursement des frais de transport, dont le volume sera revu de manière à inciter les opérateurs économiques à exporter plus et diversifier, autant les marchés que les produits, sans mettre en difficulté leurs trésoreries, a-t-il signalé. Le but de ces mesures incitatives, est de "se préparer à la bataille de l’exportation, avec en ligne de mire la conquête du marché africain qui représente plus d’un milliard d’habitants, pour un volume d’échange qui dépasse les 53 milliards de Dollars US, a souligné le ministre.