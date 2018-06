Des morts au mois sacré

L’Algérie occupe, malheureusement, la première place dans le classement morbide des accidents de la circulation avec un mort toutes les trois heures, dont 40% sont incriminés au manque de sommeil, et le reste à l’excès de vitesse et aux dépassements dangereux. Évoquant les signes relatifs aux dettes de sommeil, un médecin spécialiste en apnée du sommeil cite que le sommeil fragmenté, la fatigabilité matinale, les troubles de concentration, l’apnée du sommeil, ne peuvent être que nuisibles et demeurent malheureusement pour les automobilistes à l’origine de la survenue de graves accidents de la circulation, voire mortels. L’hygiène de vie est également un facteur important dont il faut tenir compte, car un repas copieux le soir, arrosé de boissons alcoolisées, limonades, accompagné de café, thé, sucrerie, nicotine, est responsable d’insomnies et de nuits agitées, et surtout pour ceux qui tiennent a le finir en balades nocturnes par véhicule. D’autres personnes demeurent si pressées de rentrer chez eux à l'approche de la rupture du jeûne, et surtout pour les automobilistes qui appuient sur le champignon, quitte à mourir ou à tuer. Résultat, des sinistres souvent mortels. Autre fait important qui est dû au changement des habitudes de sommeil pendant le mois sacré, les jeuneurs ont tendance à veiller jusqu’à des heures très tardives, d’où diminution des réflexes et allongement du temps de réaction à cause du manque de sommeil. Tous ces facteurs finissent par influer sur le cycle vital des personnes, qui malheureusement n’en tiennent aucun compte et finissent par se tuer au volant et tuer par malheur d’autres gens. Ainsi, le bilan dressé au cours de ces premiers quinze jours, ne parait qu’en dire long sur le drame de cette hécatombe routière qui s’accentue au mois sacré, pour endeuiller davantage d’autres familles .