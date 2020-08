Des ministres algériens espionnés en France

Un capitaine de la Police aux Frontières (PAF) de l’aéroport Paris-Orly a été renvoyé en correctionnel pour avoir fourni des renseignements confidentiels sur des passagers aux services de renseignements marocains, rapporte une source médiatique, citant le quotidien français Le Parisien. En effet la même source ajoute cette affaire qui a éclaté au grand jour ce lundi 24 août, impliquerait la France, l’Algérie, et le Maroc. Parmi les passagers espionnés par les mis en cause, figurent des ministres algériens ayant transité par l’aéroport desservi par Air Algérie. Le capitaine de la PAF aurait fourni, selon la même source, « entre 100 et 200 fiches de renseignement confidentiels » concernant des voyageurs transitant par l’aéroport de Paris-Orly à destination du Maroc. Toutefois, lors de la perquisition du domicile du responsable marocain de la société privée de sécurité, les services de police français ont mis la main sur « 27 notes de la PAF faisant le point sur le passage ou les rencontres de personnalités à Orly », affirme le quotidien français. Parmi les 27 notes de la PAF trouvées au domicile de « Driss », ceux de ministres algériens, a indiqué le journal français, qui ne fournit toutefois pas plus de détails.