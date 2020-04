Des migrants algériens payent 5 000 euros pour rentrer au pays

Le journal espagnol El Pais, citant des sources de la Police nationale- a indiqué que le Covid-19 a donné lieu à des tentatives d’immigration inverses sans précédent, dont des Algériens et Marocains auraient payé 5 000 euros pour quitter la péninsule ibérique et regagner leur pays d’origine. La même source a rapporté que la police espagnole a remarqué des mouvements d’embarcations transportant des migrants clandestins au départ des côtes espagnoles pour l’Ouest d’Algérie. Selon El Pais, cette tendance a été favorisée par la propagation du Covid-19, le ralentissement économique, le chômage, la suppression des liaisons aériennes et maritimes et la suspension de plusieurs activités dans ce pays européen fortement touché par la pandémie. Le quotidien espagnol n’a pas communiqué le nombre de harraga algériens ayant quitté l’Espagne à bord de barques.