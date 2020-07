Des métastases du foie détruites par robot pour la première fois

La première destruction de métastases du foie dans le traitement du cancer s'est déroulée avec succès à l'hôpital Gustave Roussy en région parisienne, le 7 juillet 2020. L'opération a été confiée à un robot guidé par l'image 3D, dans le cadre d'un essai clinique mené sur 20 patients.

C'est une première dans le traitement des métastases du foie : leur destruction par un robot, sans chirurgie - donc sans ouvrir le patient- guidée par l'image, en radiologie interventionnelle. L'opération s'est déroulée avec succès le 7 juillet à l'hôpital Gustave Roussy en région parisienne, sous le contrôle de treize opérateurs radiologues, dirigés par le Professeur Thierry de Baere, chef du service d'imagerie thérapeutique de Gustave Roussy. Un second patient a été traité avec succès deux jours plus tard, le 9 juillet. En tout, 20 personnes participent aux premiers essais cliniques.

Le robot de l'entreprise montpelliéraine Quantum Surgical, utilise une aiguille qu'il va placer dans la tumeur pour délivrer un traitement, soit par le chaud (par radiofréquence ou micro-ondes), soit par le froid (par cryoablation). Son positionnement et sa trajectoire pour atteindre la tumeur sans endommager les tissus et les autres organes de la zone du foie, sont définis par l'imagerie 3D envoyée avant l'intervention par un scanner avec intelligence artificielle embarquée.

Des images réalisées avant l'intervention et envoyées au robot permettent au radiologue interventionnel de planifier la position, l'axe et la profondeur à laquelle l'aiguille qui délivre le traitement doit être introduite. Le bras articulé du robot vient ensuite se mettre dans la bonne position et le radiologue pousse manuellement l'aiguille à travers le guide. Le bon positionnement de l'aiguille dans la tumeur est vérifié par scanner avant sa destruction par la chaleur (par micro-ondes). En passant à travers la peau, l'aiguille insérée par le bras articulé du robot va jusqu'au foie, dans la tumeur pour la détruire. L'intervention dure environ 2 heures.

"Le foie est situé dans une région anatomiquement dense en organes vitaux avec la présence d'artères et de veines importantes. Pour y accéder il faut aussi passer à travers la peau, le péritoine et souvent entre les côtes, explique le Pr De Baere, Le robot nous aide en positionnant avec une précision balistique l'endroit où insérer l'aiguille à travers la peau ainsi que son inclinaison pour atteindre sa cible en suivant un trajet rectiligne sans endommager de tissus." Par ailleurs, "le robot nous permet de ne plus faire d'images intermédiaires pendant le processus d'introduction de l'aiguille jusqu'à la tumeur. Sans le robot, nous devons avancer pas à pas en vérifiant à plusieurs reprises avec le scanner que nous suivons bien le trajet que nous avons préalablement planifié, avec souvent des itérations et des repositionnements", précise le Pr De Baere.