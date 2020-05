Des membres de la famille du Dr Boudissa testés positifs au coronavirus

Des analyses par PCR effectuées au niveau du laboratoire du CHU Saâdna-Abdennour de Sétif ont confirmé la contamination de la fille de deux ans de la défunte Wafa Boudissa, et de deux membres de sa belle-famille qui s’agit de sa belle-mère et de son beau-frère, rapporte une source médiatique. En effet, la même source a précisé que, la sœur de la défunte, âgée de 25 ans, atteinte également de Covid-19, est toujours hospitalisée à l’hôpital de Bordj Bou-Arréridj où elle a été admise depuis une semaine, tandis que, son père et sa mère, également testés positifs sont aussi en confinement chez eux et en bonne santé. Pour rappel, Wafa Boudissa (28 ans), âgée de 28 ans, enceinte de huit mois, est décédée vendredi, elle été infectée par le Covid-19 alors qu’elle exerçait comme médecin généraliste à l’hôpital de Ras El Oued.