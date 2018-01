Des maires veulent l’immunité et un salaire de député

Des présidents d’Assemblée populaire communales (APC) ont profité de la réunion organisée jeudi par le ministère de l’intérieur pour exiger que leur salaire et autres indemnités soient augmentés. Ils ont relevé que le salaire d’un maire oscille entre 50 et 65 000 dinars, estimant que le salaire d’un président d’APC est sous-payé et doit être considéré comme un député. Mieux encore, les Maires ont fait part au ministre de l’Intérieur de leur vœu de bénéficier d’une immunité spéciale pour les P/APC, au même titre que l’immunité parlementaire des députés. On aura constaté que nos valeureux Maires ne se soucient de leurs intérêts strictement personnels et ont relégué au second plan les préoccupations des citoyens qui les ont élus.