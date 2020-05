Des journalistes dénoncent une émission sur Echourouk TV

Des journalistes de la chaîne II de la Radio nationale et ceux de la télévision publique TV 4 ont adressé un courrier de dénonciation à Mohamed Louber, président de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV). Dans leur document, ils dénoncent une émission diffusée par Echorouk TV qui a traité dans son numéro diffusé le 3 mai dernier, la société targuie, présentée dans cette émission comme « société dépassée et archaïque ». « Dans cette émission, ils se sont attaqués à la société targuie qu’ils ont qualifié de tous les noms », dénoncent les signataires du document. « L’émission a été diffusée le 3 mai dernier et a traité de la société targuie avec un angle qui l’a présente comme société dépravée et archaïque », précisent-ils, ajoutant que l’animatrice de l’émission, en traitant les coutumes et les traditions de cette composante du peuple algérien « a donné de fausses informations » et a mis en avant « des traditions étrangères à la société targuie pour soutenir son propos et la présenter sous ses aspects les plus démodés ». « Attenter à l’honneur et à la dignité des citoyens est en contradiction avec l’éthique et la déontologie du métier de journaliste », ont-ils ajouté, estimant que l’Arav « doit réagir pour mettre fin à ces agissements qui attentent à des parties du peuple algérien et qui menacent sa cohésion ». Ils ont informé qu’une copie du document a été remise au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.