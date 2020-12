Des harraga algériens retrouvés dans des prisons en Tunisie

Portés disparus après leur tentative de rejoindre illégalement par mer les côtes européennes, des harraga algériens ont été retrouvés dans des prisons en Tunisie. Il s’agit de 14 algériens originaires de Dellys à Boumerdès. Ils ont pris la mer à bord d’une barque le 9 novembre dernier pour rejoindre les côtes espagnoles, a rapporté le journal El-Watan dans son édition de ce lundi 14 décembre 2020. « Peu après l’entame de leur traversée, ils se perdent en haute mer. Secourus par un bateau, ils se retrouvent aussitôt à la prison d’El Mornaguia, près de Tunis, l’équivalent du Berrouaghia algérien », a précisé le quotidien national. « Les harraga ont démarré de la plage El Kos dans la nuit du 9 novembre. Ils étaient 14, dont 12 sont natifs de Dellys. Deux semaines plus tard, il s’est avéré que ces derniers s’étaient perdus en mer. Ils ont été repérés le 11 novembre par la marine italienne grâce à leurs téléphones portables. Les Italiens auraient contacté le bateau le plus proche. Et celui-ci était comme par hasard à destination de la Tunisie. Il les a acheminés vers ce pays », selon un parent d’un disparu cité par El-Watan.