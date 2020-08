Des harraga algériens portés disparus en Espagne

Plusieurs harraga algériens sont portés disparus en mer après avoir tenté de rejoindre la rive espagnole. Sur sa page Facebook, la militante espagnole des droits de l’homme, Helena Maleno, a annoncé samedi 22 août qu’un total de neuf harraga, parties d’Algérie sur un zodiac, en direction de la côte espagnole, sont portés disparus en mer. Parmi les 9 portés disparus, figurent une femme et deux enfants âgés de 14 et 10 ans. Selon la même source, quatre personnes ont survécu, trois d’entre elles se trouvent actuellement à Barcelone, et une dans la ville espagnole d’Almeria. Toutefois, deux corps sans vie ont été repêchés au large de la Méditerranée, avant d’être évacués à Almeria.