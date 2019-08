Des harkis marchent 200 km pour interpeller Macron !

Des militants de l’association ‘’Les Harkis’’ et plusieurs personnes solidaires à leur cause ont parcouru 200 km à pied pour rallier le G7 à Biarritz. Ces derniers se sont déplacés afin de remettre une lettre au président français Emmanuel Macron, rapporte le journal français Sud Ouest. Les militants qui ont entamé leur marche le 14 juillet depuis le camp de Bias (Lot-et-Garonne) sont arrivés 9 jours plus tard à Biarritz, où se déroule le sommet du G7. Ils se sont installés devant le siège de la mairie de Bayonne avec des drapeaux français et des pancartes sur lesquelles sont inscrits leurs slogans. Sur leurs écriteaux, on peut notamment lire : « l’État français nous a mis dans des camps de concentration », « De Gaulle, le plus grand criminel de la guerre d’Algérie, le nazi des harkis », « où sont la grandeur et l’honneur de la France, monsieur Macron ? ». André Azni, un des porte-parole du mouvement, a déclaré que l’action a pour objectif de faire valoir les droits des harkis.