Des footballeurs se dopent à la cocaïne

La cocaïne et le cannabis, ces deux drogues sont les plus utilisées par les footballeurs algériens pour recourir au dopage. Il s’agit d’un fléau contre lequel la fédération algérienne de football ne cesse de lutter. Et cette lutte contre le dopage se renforce d’une année à une autre au sein du football algérien. C’est du moins ce que rapporte un compte rendu établi par la commission médicale fédérale de la FAF qui supervise la sous-commission antidopage. Dans ce document, les contrôles effectués sur les footballeurs algériens sont détaillés. Un bilan 2012-2017 est fourni avec pleins de chiffres pour expliquer les tenants et aboutissants du travail qui a été accompli pour lutter contre le dopage au sein du football algérien.