Des fautes de langue à l’aéroport d’Alger

La nouvelle aérogare de l’aéroport d’Alger Houari-Boumediene vient d’être inaugurée après des travaux qui ont débuté en… 2014 et des millions de dollars dépensés. Sauf qu’au regard des fautes de langue qui émaillent les écriteaux, l’on se demande à quoi à bien dû servir tout cet argent dépensé et quel est le niveau des responsables en charge du secteur. Par ailleurs, l’absence d’autres langues, en dehors de l’arabe et du français, contredit tristement les prétentions des responsables à vouloir faire de l’aéroport d’Alger un « hub » régional.