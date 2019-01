Des fantômes reviennent à la charge !

Finalement, certains fantômes ne semblent savoir se taire, surtout à l’approche de l’élection présidentielle. Ils reviennent à la charge en jouant sur certaines cordes sensibles, tendant à détromper l’opinion publique par des sorties médiatiques, en critiquant les réalisations qui ne semblent point plaire leurs esprits aigris à une vision étroite et qui malheureusement demeurent poussés par certains cercles occultes, selon le communiqué de l’ANP, publié en ce sens. Ces fantômes paraissent encore s’attribuer des rôles dépassant de loin leur compétence au mépris des principes d’humanisme et des valeurs, ils s’autorisent même a discuter sur toutes les questions d’actualité et semblent nourrir assez de penchant pour les prochaines élections présidentielles ,en clamant qu’il faut offrir la chance aux jeunes pour présider la destinée de la République et en appelant le vice-ministre de la défense à s’ingérer davantage pour protéger la démocratie ! Par malheur, ces vains propos, ces indignes comportements et ces idées si tendancieuses ne paraissent qu’être véhiculés par les plumes d’anciens militaires à la retraite nourrissant des ambitions et des visées personnelles, au détriment de l’ANP qui les a accueillis pendant des années, leur assurant tous les moyens, notamment sur le plan de la formation . Certains de ces derniers demeurent mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises tentent et par tous les moyens, notamment les médias, de préjuger des prises de positions de l’institution militaire vis-à-vis de l’élection présidentielle et s’arrogent, même, le droit de parler en son nom, a écrit à sa fin le MDN, dans un communiqué de sa revue ‘’El Djeich’’. Il était que la grande muette met en garde ses généraux retraités, pour mieux éclairer l’opinion, assainir davantage le climat politique, et la démocratie poursuivre son chemin