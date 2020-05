Des experts médicaux chinois bientôt en Algérie

L’ambassade de la république de Chine en Algérie a annoncé, ce lundi, que le gouvernement chinois a décidé d’envoyer un groupe d’experts médicaux chinois en Algérie pour aider le pays dans la lutte contre le Coronavirus. « La Chine et l’Algérie travaillent main dans la main pour combattre le Covid19. Afin de mieux soutenir les efforts algériens et d’échanger les expériences chinoises, le gouvernement chinois a décidé d’envoyer une équipe d’experts médicaux qui arrivera bientôt en Algérie pour lutter contre le Covid-19 », lit on dans un communiqué de l’ambassade de chine. Rappelons qu’une équipe médicale chinoise composée de plus de 10 médecins était arrivée, le 27 mars dernier, à Alger pour prendre en charge les ressortissants chinois résidents en Algérie. A noter que plusieurs aides médicale ont été envoyées par la chine, depuis le début de l’épidémie, notamment des tenus de protections, des masques et des kits de dépistage.