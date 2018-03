Des écoliers sans cantine

Au niveau d'un C.E.M de l'une des communes de la wilaya de Mascara, plusieurs élèves, habitants les douars avoisinants sont privés de cantine, ces enfants doivent s'approvisionner le matin de chez eux pour emporter le goûter pour manger à midi, dans la rue. Ces petits bambins sont même privés d'eau, ils se présentent souvent auprès des cafés d’où ils sont dans la plus part des cas chassés. On se demande à quoi sert une demi-pension, si les élèves habitants dans les douars et les lieux lointains de leur école ne sont pas pris en charge ?