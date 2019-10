Des députés prônent un changement radical à Air Algérie

Après avoir passé au scanner la situation des deux compagnies nationales de transports, Air Algérie et la SNTF, les députés de la Commission Finances et Budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont mis l'accent, lundi, sur la nécessité de définir une nouvelle stratégie et d'instaurer une nouvelle réglementation régissant les deux entreprises ; cela d’autant plus que le secteur constitue l’épine dorsale de la croissance économique du pays, ont-ils estimé. Auditionnant le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba sur le projet de loi de Finances (PLF) 2020, les députés ont mis en avant la nécessité de réhabiliter et d'opérer un changement radical dans la stratégie d'Air Algérie et de la SNTF à travers l'adoption de normes internationales en vigueur dans ce domaine, pointant notamment, des effectifs pléthoriques, et soulignant en gros, la médiocrité des prestations d'Air Algérie et le non- respect des horaires de vols. Ils ont axé sur le surplus d’emplois, aux alentours de 100 000 employés, dont ils considèrent qu’il implique une cherté du billet qui impacte, en premier lieu la communauté algérienne établie à l'étranger.