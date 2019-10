Des changements à la tête des médias publics

Des changements devraient intervenir à la tête des médias publics prochainement, nous apprend Dia-Algérie. Ces changements qui devraient toucher tous les médias publics, interviendraient en prévision de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on précisé. On considère que les actuels responsables des médias publics étaient en poste ou occupaient des postes de responsabilité au temps de l’ancien système, c’est-à-dire, au temps de l’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ils avaient même préparé la campagne électorale du président déchu, a-t-on relevé. Afin d’assurer plus de transparence et de probité à la prochaine élection présidentielle, de nouveaux patrons pourraient être désignés à la tête des médias publics.