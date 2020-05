Des cadres de l’hydraulique suspendus à Boumerdes

Le wali de Boumerdes a décidé de suspendre des cadres de la direction de wilaya, en charge des ressources en eau, rapporte une source médiatique. Cette première mesure intervient une semaine après l’exposé présenté au ministre des ressources en eau sur la situation du secteur de l’hydraulique par les responsables du secteur, qui n’a pas été du goût de Arezki Berraki et l’a fait réagir. »Certains indicateurs sont au vert mais la majorité est au rouge », a-t-il remarqué, relevant que »l’État a investi dans le secteur de l’hydraulique plus de 3.300 milliards de centimes dans le seul programme centralisé, qui concerne 87 projets dans les secteurs de l’AEP, l’assainissement et l’hydraulique agricole ». « Mais le plus gros est allé à l’AEP. Malheureusement, il y a 40 projets qui n’ont pas bien évolué’,’ faisant le constat de défaillances qu’il qualifie d’ailleurs de mauvaise gestion de deniers publics. Arezki Berraki a décidé de dépêcher des cadres de son département pour procéder à un audit au niveau de cette direction et revoir tous les aspects d’organisation, de gestion et de distribution de projets pour une wilaya, dotés de 3 systèmes d’AEP, plus de 170 puits, de 9 petits barrages et 14 retenues collinaires.