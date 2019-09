Des Marocaines menacent de se réfugier en Algérie !

Beaucoup de Marocains, notamment résidant des régions frontalières avec l’Algérie, vivent dans des situations socio-économiques difficiles, ce qui les incite à menacer leur gouvernement d’aller chercher asile chez l’Algérie, profitant de la tension entre Alger et Rabat. Dans la province frontalière de Tata, à la frontière algérienne, des dizaines de femmes marocaines du village Zaouiat Sidi Abdenbi ont organisé, le 14 septembre, un rassemblement de protestation pour fustiger les autorités marocaines et menacer de se réfugier en Algérie, selon le site arabophone Ennahar. Selon le même média, les femmes du village Zaouiat Sidi Abdenabi protestent contre « l’arrestation arbitraire » par la gendarmerie marocaine, de plusieurs hommes de leur village. Ces derniers ont été mis en détention suite à des affrontements qui ont éclaté entre les habitants de Zaouiat Sidi Abdenabi et les forces de l’ordre marocaines sur fond de litige sur un terrain.