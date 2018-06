Des Libanais pour coacher les Algériens

L’office national des Omras et du Hadj a annoncé qu’il va tenir des meetings afin d’initier les Algériens aux règles générales du Hadj. Ces activités seront animées par de grands imams Libanais et Syriens et Tunisiens. Lors de leur présence en Algérie, des émissions vont être enregistrées sur la télévision nationale et diffusées afin de sensibiliser les Hadjis et les préparer pour la saison du pèlerinage de l’année 2018. Beaucoup de critiques ont été émises à ce sujet, notamment dans le milieu religieux qui n’a pas apprécié ce qui a été qualifié comme « La négligence des imams algériens ». La première partie du programme télé qui s’appel « L’esprit du Hadj » a été enregistré, et la deuxième partie a été entamée, selon l’office national du Hadj et des Omras qui a affirmé que ce sera diffusé sur plusieurs chaines de télévision algérienne ainsi que sur Youtube.