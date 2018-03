Des Algériens chez les sionistes !

L’Etat hébreu, non reconnu par l’Algérie qui n’entretient aucune relation diplomatique, tend à devenir une destination si prisée par des Algériens, selon une information publié par le site ‘’Observeralgerie’’. Ils seraient 46.477 Algériens à avoir émigré en Israël de 1990 à 2013, selon un rapport établi par la commission économique et sociale, relevant des Nations Unies, d’où la véracité de cette nouvelle qui ne peut désormais être remise en cause, de par le statut de l’ONU qui ne aucunement publier de tels propos, sans être sure. Aujourd’hui, beaucoup de questions se posent, après cette ruée de ces Algériens vers l’état hébreu, dont la plus importante serait l’origine du passeport présenté aux frontières de l’état sioniste. Ont-ils présenté un document de voyage, établi par l’état Algérien ou autre ? Se sont-ils introduits par d’autres moyens ? Selon le rapport de la commission de l’ONU, ces Algériens semblent être installés en Israël, depuis des années, alors de quoi vivent-ils et font-ils à ce jour ? A ce jour, L'Algérie et Israël n'ont pas de relations diplomatiques officielles, le gouvernement algérien ne reconnaissant pas l'État d'Israël, et interdisant aux ressortissants Israéliens toute entrée sur son territoire, et ne cesse de prendre de fermes positions contre l’état hébreu, en dénonçant ses multiples attaques contre le peuple Palestinien. La toute dernière réaction de diplomatie algérienne qui a dénoncé vivement la décision américaine de reconnaître El Qods comme capitale d'Israël en appelant les Palestiniens à accélérer le parachèvement de l'union inter palestinienne et à consolider le front interne, a été vivement salué par le monde arabe et le gouvernement Palestinien. Malheureusement, et voilà que prés de 47.000 Algériens y vivent à Israël, cet état sioniste qui ne cesse depuis l’année 1948, de massacrer le peuple Palestinien, en ignorant totalement la position algérienne face à la cause palestinienne, dont le défunt Boumediene en a conclu ‘’ Nous sommes avec la Palestine, oppressante ou opprimée !’’