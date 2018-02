Député …LPP

Curieux, de ce qui se passe dans les visites du wali, et pressé de prendre un selfie avec le wali, Moul firma, prend sa Mazda bâchée et roule pour EL-Bordjia. Sur les lieux, il constate un grand nombre de députés qui se disputent la première place pour côtoyer le wali et lui lancer de temps à autre à ses oreilles, quelques mots en privé. Bien sûr, au sujet de Moul firma qui dérange, et autres projets d’intérêts personnels qui bloquent. Etonné par le rassemblement surprise des supers élus de Mostaganem, Moul firma, s’interrogea sur leur absence, quand il s’agit de problèmes des citoyens et les dépassements de certains responsables, qui continuent à dilapider le foncier et l’argent du contribuable. Comme, Moul firma a réussi à se rapprocher de ces députés et tendre son oreille pour entendre une discussion en catimini, entre deux députés. Le premier dira à son ami : « tu as su ce qui se dit au niveau de l’hémicycle au sujet de notre fameux député ? Tu parles du fameux dossier LPP ? Oui, dira l’autre, on raconte que notre ingrat député du Fln, s’est lancé dans une grande arnaque pour déplumer ses camarades, il fait croire aux députés , qu’il est en bonne amitié avec le ministre de l’habitat et qu’il a le pouvoir de procurer des logements LPP aux députés dans le besoin, bien sûr avec l’option ‘’donnant- donnant’’. Le deuxième réplique, mais les députés n’ouvrent pas droit aux logements LPP, c’est la loi ! Ainsi Moul firma, intervint, depuis quand ce députés est ami du ministre ? À ma connaissance il ne l’a jamais supporté, même moi d’ailleurs !