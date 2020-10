Depuis sa prison, Ghediri dit ‘’Oui’’ à la Constitution

Le général à la retraire, Ali Ghediri, s’est exprimé dans un message, diffusé à la presse en marge de l’annonce de la naissance de son comité de soutien à Alger, sur le référendum de la révision constitutionnelle programmé le 1er novembre prochain. A ce propos, il a estimé que « comme toute Constitution, elle ne saurait être parfaite, néanmoins nous espérons qu’elle sera porteuse des principes de novembre et des aspirations de la révolution citoyenne, le Hirak. » Pour Ali Ghediri « cet espoir et ces promesses ne peuvent se concrétiser avec l’émergence d’un renouveau démocratique, d’une réflexion, d’une concertation qui serait fidèles aux aspirations portées par la révolution du 22 février 2019 ». Sur les marches du mouvement populaire « Hirak » qui s’est mis en veilleuse à cause de la pandémie du coronavirus, Ali Ghediri a indiqué que « la révolution citoyenne du 22 février 2019 est le ressac de ce que les 6 immortels avaient enclenché ce fameux novembre 54. Ils ont libéré le pays ».