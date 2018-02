Demain, il fera beau !

La banque d’Algérie ordonne ses succursales d’être plus clémentes pour drainer les gros clients par exemple ceux dormant sur des matelas de liasses non justifiés. Pour sa part, la BEA devient la première banque algérienne à se lancer dans la commercialisation de la Master Card, un nouveau produit accessible à tout client détenteur d’un compte en devises. Nous venons aussi de ratifier l’accord conclu avec la France en octobre 2015 portant sur les échanges des jeunes actifs, entre les deux pays, selon un décret présidentiel publié ce jeudi 22 février au Journal officiel. Le pays a aussi enregistré des avancées en matière des droits de l'Homme durant l'année 2017, a déclaré jeudi la directrice d'Amnesty International en Algérie, Hassina Oussedik, en marge de la présentation du Rapport annuel 2017. La Journée internationale du vivre-ensemble en paix, qui est une initiative de l’Algérie, sera célébrée le 16 mai prochain. Il y a même une convention qui sera signée avant fin mars entre Alger et Pékin, a annoncé jeudi à Oran, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri, pour alléger les procédures d'octroi des visas aux touristes chinois voulant visiter l’Algérie. Le dynamique Ambassadeur du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord en Algérie, Barry Lowen qui vient de nous apprendre la préparation et la grandeur de la chorba, laham Lahlou et le bourek, sur Samira-Tv, a précisé que l’octroi du visa britannique est conditionné par l’engagement du demandeur à revenir dans son pays d’origine. L'Algérie est un partenaire "important" et la relation avec le Mali "va au mieux", a affirmé jeudi le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Alors que la célébration du 62ème anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) intervient cette année sans aucune grève menée de par ses adhérents. Il fait tellement beau que Gerard Depardieu veut s’installer chez-nous. Par ailleurs demain, le ciel sera plutôt dégagé et bien ensoleillé, alors qu’à Stokholm il fait un temps de chien !