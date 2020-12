Décès de Noureddine Yazid Zerhouni

Noureddine Yazid Zerhouni, ancien ministre de l'intérieur, est décédé hier vendredi à l'hôpital Ain Nadjaa (Alger), a-t-on appris auprès de sa famille. Le défunt sera inhumé aujourd’hui samedi au cimetière d'al-Alia (Alger) dans le carré des moudjahidines, précisent la même source. Noureddine Yazid Zerhouni de son vrai nom Noureddine Zerhouni - Yazid étant son nom de guerre - né en 1937 à Tabarka en Tunisie, est un homme politique algérien. D'abord membre actif de l'ALN, il fut ensuite ministre de l'intérieur de 1999 à 2010 et vice-Premier ministre dans le gouvernement Ouyahia IX. Noureddine Yazid Zerhouni passe sa jeunesse à Fès au Maroc. En 1955, l'année de son bac, il adhère au FLN. A 20 ans, il est recruté au Ministère de l'Armement et des Liaisons Générales (MALG) qui était le service de renseignement de l'ALN. En 1961, il fait partie de la délégation algérienne à Évian en tant qu'expert militaire. En 1999, le président Bouteflika le nomme ministre d'État, ministre de l'intérieur et des collectivités locales, poste qu'il a occupé jusqu'en 2010.